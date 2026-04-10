Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di un possibile cambio di strategia nel fronte politico di centrodestra. Secondo alcune fonti, il leader di uno dei principali schieramenti ha dichiarato che la leader di altro partito si trova in una fase di calo nei consensi e che, a breve, toccherà a loro riprendere l'iniziativa. La situazione rimane comunque in evoluzione, con attese di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Erano pronti a qualche colpo di teatro, nel campo largo. La scelta di Giorgia Meloni di presentarsi in aula per un’informativa era stata letta come l’annuncio di una controffensiva della premier – che poteva prendere la forma di un’accelerazione verso il voto o quella di un rilancio politico – ma i leader del centrosinistra sono rimasti sorpresi quando hanno ascoltato quei 50 minuti di intervento. Matteo Renzi ha commentato: “Il governo-Vinavil ha una data di scadenza molto chiara. Tra poco tocca, ritocca a noi”. Conversando con i cronisti aggiunge: “Con la sconfitta al referendum è entrata in un loop da cui fa fatica a uscire. E noi non dobbiamo fare l’errore di aiutarla ad uscirneà”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Renzi: ‘Meloni in discesa. Tra poco ritocca a noi’

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