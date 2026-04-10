Sabato 11 aprile 2026 alle 21:05 si disputa la partita tra Rennes e Angers. La sfida si svolge allo stadio di Rennes, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. Il Rennes, guidato dall’allenatore Haise, arriva dopo un periodo positivo, mentre l’Angers si prepara per una trasferta importante. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati diffusi dagli operatori di scommesse.

Partite come quelle di Brest scrivono spesso e volentieri le sorti delle squadre che le vincono e il Rennes di Haise è in grande fiducia alla vigilia della sfida interna contro l’Angers. Una gara quella contro la squadra del Finistere che è stata un’altalena di emozioni con i rouge et noir capaci di mettere la testa avanti per ben 4 volte e uscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Angers (sabato 11 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

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Pronostico Rennes-Angers: il record continuaRennes-Angers è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Rennes vs Angers – 11 Aprile 2026Nel contesto vibrante del Ligue 1, la sfida tra Rennes e Angers si giocherà il 11 Aprile 2026 alle 21:05 al Roazhon Park. Un appuntamento serale che promette ... news-sports.it