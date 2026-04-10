Sabato 11 aprile 2026 alle ore 21:05 si gioca la partita tra Rennes e Angers. La sfida si svolge allo stadio di Rennes e vede le due squadre pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali. Sono state pubblicate le quote e i pronostici, mentre i convocati sono stati annunciati dalle rispettive squadre. La squadra di casa arriva al match con un buon momento di forma, mentre l’Angers cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Partite come quelle di Brest scrivono spesso e volentieri le sorti delle squadre che le vincono e il Rennes di Haise è in grande fiducia alla vigilia della sfida interna contro l’Angers. Una gara quella contro la squadra del Finistere che è stata un’altalena di emozioni con i rouge et noir capaci di mettere la testa avanti per ben 4 volte e uscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rennes-Angers (sabato 11 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici, convocati

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Pronostico Rennes-Angers: il record continuaRennes-Angers è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it