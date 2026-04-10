Remigration Summit Sala rassegnato | Evento inappropriato evoca deportazioni Ma non si può evitare

Il 10 aprile 2026 a Milano si è svolto un incontro chiamato Remigration Summit, che ha suscitato diverse reazioni. La sala si è mostrata perplessa e ha commentato che il termine

Milano, 10 aprile 2026 – "Se si parla di ' remigration ' si evoca deportazioni, situazioni che abbiamo già visto e, a mio parere, sulle parole bisogna porre un po' di attenzione". Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento per l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, commentando le polemiche riguardanti il Remigration Summit organizzato per il 18 aprile in piazza Duomo. "È evidente che questo evento non si può evitare, coloro che possono negare l'autorizzazione sono solo il prefetto e il questore", ha ribadito il primo cittadino, ricordando che "ne avevo parlato già in un Cosp precedente e mi avevano spiegato che non era possibile" proibirlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration Summit, Sala rassegnato: “Evento inappropriato, evoca deportazioni. Ma non si può evitare” Remigration Summit a Milano per “cacciare gli immigrati”, ma per la Lega è antidemocratico chi vuole vietarloIl 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l'idea di un'espulsione di massa delle persone straniere. Leggi anche: Milano è "casa di molti popoli": così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo Remigration summit, Sala: Sono contrario ma non si può vietare. E Forza Italia molla la LegaIl sindaco prende atto che per la questura non si può fermare il raduno. Mozione di Forza Italia in Consiglio: Iniziativa xenofoba ... milano.repubblica.it Remigration summit, barricate della Lega. Fascista rosso chi vuole vietarloBagarre in Comune contro la sinistra. E i no global sono pronti alla guerriglia ... msn.com