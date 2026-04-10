La Valle d’Aosta, regione di dimensioni ridotte, si distingue per la produzione di vini di alta qualità. Il presidente del Consorzio Vini sottolinea come, nonostante le dimensioni limitate, la regione possieda un patrimonio di vitigni autoctoni molto ricco e variegato. Questa nicchia di eccellenza vinicola si trova in un territorio compatto, ma con una tradizione radicata nella produzione di vini riconosciuti per la loro qualità.

Pochi ma buoni. La Valle d’Aosta è una regione "microscopica", come la definisce lo stesso presidente del Consorzio Vini, Nicolas Bovard, ma rappresenta una nicchia di grande eccellenza, con un patrimonio di vitigni autoctoni sorprendente, considerate le ridotte dimensioni. Un punto di forza non indifferente in un Vinitaly 2026 che, secondo Bovard, rimetterà al centro la narrazione dei territori. "L’appuntamento di Verona – spiega – sarà il momento per dare delle risposte, intese anche come strategie comuni, alle tante domande che il mondo del vino si è posto nell’ultimo periodo. Spesso si è raccontato il vino solo come prodotto finale, mentre penso sia importante collegarlo alla narrazione dei territori, delle persone e del lavoro che ci sono dietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regione piccola, ma vino buono: "Bisogna narrare anche i territori"

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