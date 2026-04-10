Reggio la sfida di Lamberti | dai servizi essenziali al rilancio del Cilea

Durante il primo incontro degli speciali elettorali dedicati alle comunali, il candidato del Polo Civico ha presentato le sue proposte per la città di Reggio Calabria. Ha parlato di interventi nei servizi essenziali e di un progetto di rilancio del teatro cittadino. La discussione si è concentrata sulle priorità di sviluppo e sulle azioni da intraprendere per migliorare la qualità della vita nel capoluogo.

Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato del Polo Civico per la guida di Reggio Calabria, ha tracciato il perimetro della sua proposta politica durante il primo appuntamento degli speciali elettorali dedicati alle comunali. Il programma del candidato si concentra sulla trasformazione della città in un centro funzionale e dignitoso, puntando su interventi strutturali che partano dai bisogni primari dei cittadini per arrivare alla valorizzazione delle potenzenze locali. La visione politica di Lamberti Castronuovo ruota attorno a un obiettivo centrale: restituire alla città una dimensione di normalità. Per il candidato, questo significa risolvere criticità che colpiscono direttamente il quotidiano e il portafoglio delle famiglie reggine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, la sfida di Lamberti: dai servizi essenziali al rilancio del Cilea Reggio Calabria: Lamberti sfida i partiti per sconfiggere il sistemaLuigi Tuccio ha delineato l’identità politica del Polo Civico Cultura e Legalità in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria,... Reggio Calabria: Dibattito acceso su priorità e credibilità tra ambizioni politiche e gestione dei servizi essenziali.Reggio Calabria è al centro di un acceso dibattito politico che ruota attorno alle priorità di sviluppo della città. Temi più discussi: Pescara, rifinitura a Silvi prima della sfida di Reggio Emilia; Novità nel Pescara calcio, è vietato perdere nella sfida di Pasquetta a Reggio Emilia; EA7 Emporio Armani Milano - UNA Hotels Reggio Emilia domenica alle 17.00 (live su LBATV), 76ª sfida tra le squadre; Reggio Calabria, Nucera si ritira e la sfida si polarizza. Carrarese, Calabro: Siamo ambiziosi, ma a Reggio serve la bava alla boccaMister Antonio Calabro ha presentato la sfida tra Reggiana e Carrarese, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico. tuttob.com Reggio Bic, sfida all’Amicacci al Palacalafiore: inizia il rush finale della stagioneEntra nel vivo il finale di regular season per la Reggio Bic, pronta a tornare in campo sabato alle ore 16 tra le mura amiche del Palacalafiore. Un appuntamento cruciale per la formazione amaranto, ch ... strettoweb.com “Reggio ha bisogno di tantissime cose. La prima cosa però è ridiventare una città normale, una città in cui giri il rubinetto e ti arriva l’acqua, una città pulita, in cui non rischi di vedere attraversare la strada da roditori dalle dimensioni di un gatto" - facebook.com facebook "Credo che siano maturi i tempi per una donna al Quirinale. Questo anche grazie al lungo cammino compiuto dalla donne in questi 50 anni nella lotta per i diritti e per una completa parità" Il 10 aprile 1920, a Reggio Emilia, nasce Nilde Iotti x.com