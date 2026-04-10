Reggiana-Carrarese domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica sera alle 19:30 si disputa al Mapei lo scontro tra Reggiana e Carrarese, una delle partite del turno 34 della Serie B. Le formazioni sono state comunicate, e sono attesi pronostici e quote delle scommesse. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con obiettivi ancora da definire in questa fase del campionato.

Nel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. I padroni di casa della Reggiana sono in crisi totale, finiti all’ultimo posto in classifica dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 6 partite. Gli emiliani hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. Palermo-Avellino (domenica 05 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver ritrovato la vittoria contro il Padova prima della sosta, il Palermo si è rimesso in caccia della promozione diretta che al momento dista... Temi più discussi: Serie BKT, Reggiana-Carrarese: la prevendita; Reggiana-Carrarese, prevendita attiva. Venduti quasi 700 biglietti, 400 agli ospiti; Serie B. Reggiana-Carrarese, dirige Massimi: un lontanissimo precedente amaro per gli azzurri; Reggiana-Carrarese in diretta, Serie B Live dal Mapei Stadium - Città del Tricolore. Pronostico Reggiana vs Carrarese – 12 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Reggiana e Carrarese accende i riflettori al MAPEI Stadio - Città del Tricolore il 12 Aprile 2026, con calcio d’inizio alle 19:30. news-sports.it Carrarese, Calabro: Testa alla Reggiana. Playoff possibili ma serve continuitàAntonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Reggiana: La reazione della squadra post Spezia: Ho. tuttomercatoweb.com Presentazione 15^ ritorno #SerieB in 140 parole Si comincia alle 20:30 con #Frosinone- #Palermo, gratis su #Dazn #Pescara- #Sampdoria per la salvezza, con l’ex Altare #Reggiana- #Carrarese dall’opposto rendimento: 4 sconfitte nelle ultime 5 contro 3 vitto x.com Domenica altro appuntamento casalingo: al "Città del Tricolore" va in scena #ReggianaCarrarese. Ecco il numero di Forza Reggiana che troverete allo stadio. Sfoglia il giornale completo bit.ly/FR16202526 - facebook.com facebook