Reggiana-Carrarese domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile alle 19:30 si svolgerà la partita tra Reggiana e Carrarese, inserita nel programma del turno 34 della Serie B. La sfida si giocherà allo stadio Mapei, con entrambe le formazioni pronte ad affrontarsi in questa partita del campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa per l'incontro.

Nel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. I padroni di casa della Reggiana sono in crisi totale, finiti all’ultimo posto in classifica dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 6 partite. Gli emiliani hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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