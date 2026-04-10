Reddito di libertà arrivano 360 euro in più | chi può chiedere il sussidio da 530 al mese

Il Reddito di Libertà è stato aggiornato e prevede un aumento di 360 euro, portando l'importo totale a 530 euro mensili. Questo sussidio è destinato alle donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di difficoltà economica e può essere richiesto da chi soddisfa determinati requisiti. L'incremento mira a sostenere le persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Cresce il valore del Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di difficoltà. La misura, resa strutturale negli ultimi anni, viene rafforzata sia nell’importo erogato sia nelle risorse complessive disponibili. Come spiegato dall'Inps nella circolare numero 44 del 09-04-2026, il contributo sale sia per le domande già accolte e liquidate nel 2025 sia per quelle che presentate nel corso del 2026. Come cambia il Reddito di Libertà La novità principale riguarda l’incremento dell’assegno mensile. Il contributo passa infatti da 500 euro a 530 euro al mese, con un aumento di 30 euro mensili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Reddito di libertà, arrivano 360 euro in più: chi può chiedere il sussidio da 530 al mese Leggi anche: Reddito di Libertà, aumento a 530 euro al mese: istruzioni INPS per il 2026 e recupero arretrati 2025 Reddito di libertà 2026, aumentano gli importi a 530 euro: a chi spetta e come fare domanda all’INPSSale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6. Temi più discussi: Reddito di libertà, arrivano 360 euro in più: chi può chiedere il sussidio da 530 al mese; Btp, in asta titoli di Stato a 3, 7 e 15 anni: il collocamento del Mef per massimi 8 miliardi; SpaceX: obiettivo Ipo da duemila miliardi di dollari; Reddito di libertà aumentano gli importi per il 2026 | a chi spetta e come fare domanda. Reddito di libertà, arrivano 360 euro in più: chi può chiedere il sussidio da 530 al meseIl Reddito di Libertà cresce di valore e di portata. La misura economica destinata alle donne vittime di violenza, già resa strutturale negli ultimi anni, viene rafforzata con un incremento dell’impor ... ilmetropolitano.it Reddito di libertà, arrivano 360 euro in più: chi può chiedere il sussidio da 530 euro al meseCresce il valore del Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di difficoltà. La misura, resa strutturale negli ultimi ... corriereadriatico.it Sale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.360 euro l’anno. - facebook.com facebook In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione x.com