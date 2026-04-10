Real Sociedad-Alaves sabato 11 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta a San Sebastian?

Sabato 11 aprile 2026 alle 14:00 si affrontano in una partita di campionato la Real Sociedad e l’Alaves a San Sebastian. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un match equilibrato. La sfida si svolge a pochi giorni dalla finale di Copa del Rey, in programma il 18 aprile, dove la Real Sociedad affronterà l’Atletico Madrid. La partita è considerata aperta e molto attesa dai tifosi.

La Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro l’Atletico Madrid. Sarà indubbiamente la partita più importante della stagione dei Txuri-urdin, che però non possono dimenticarsi del campionato, perchè hanno fatto un lavoro molto importante per ritornare in corsa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta a San Sebastian? Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta a San Sebastian?La Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro... Real Sociedad-Levante (sabato 04 aprile 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un gol per parte a San Sebastian?Il Levante vive una situazione di classifica quasi disperata ma sta provando a credere in un miracolo sportivo: la squadra valenciana è andata a... Temi più discussi: LaLiga: preview Real Sociedad-Alavés; Real Sociedad - Alavés LALIGA EA SPORTS; Real Sociedad-Alaves, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Liga, si giocano vari derby, in serata Siviglia-Atletico Madrid. Liga 2025-2026: Real Sociedad-Alaves, le probabili formazioniLa squadra di casa vuole portare a casa i tre punti per restare attaccata alle zone europee per la prossima stagione. sportal.it Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di filaReal Sociedad-Alavés è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico La Real Sociedad è in corsa per un posto in Europa. Solamente tre punti ... ilveggente.it Super Liga 28' • Cukaricki 1-0 Železnicar Pancevo 70' • TSC Backa Topola 0-0 Radnicki 1923 La Liga 13' • Celta Vigo 0-0 Alaves Segunda División 12' • Mirandes 0-0 Valladolid 13' • Real Sociedad II 0-2 Granada CF National Division 21' • Roda - facebook.com facebook