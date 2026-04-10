Il Real Madrid si trova in una fase cruciale della stagione, con una settimana che potrebbe decidere il suo destino tra Liga e Champions League. Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions, la squadra si appresta a affrontare partite decisive. La squadra non ha ancora conquistato alcun trofeo questa stagione, e il futuro dell’allenatore è sotto osservazione.

Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Spalletti rinnova con la Juventus, oggi l’annuncio ufficiale: pieni poteri per Lucio. Quale sarà il ‘nuovo’ ruolo e di cosa si occuperà nell’idea di Elkann Parma senza lo squalificato Pellegrino contro il Napoli: come cambia l’attacco e tutte le mosse di Cuesta al Tardini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid all’ultima chiamata: tra Liga e Champions, settimana decisiva. Ombra ‘zero tituli’ e panchina di Arbeloa a rischio

Real Madrid, il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto, cosa sta succedendo al terzino spagnoloDybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier...

Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”.

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Pronostici Real Madrid - Girona: i Blancos tornano alla vittoriaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Girona, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Real Madrid, sabato l'ultima di Modric al Bernabeu: Me ne vado con il cuore pienoMadrid, 22 maggio 2025 - A distanza di un anno dall'addio al calcio di Toni Kroos, il Real Madrid si appresta a salutare un altro centrocampista che ha segnato la storia recente degli iberici. sport.quotidiano.net

IL REAL MADRID FA IL COLPACCIO AD ISTANBUL E AGGRAVA LA CRISI DEL FENERBAHÇE! SALTA IL FATTORE CAMPO PER I TURCHI AI PLAYOFFS Qui il recap: https://shorturl.at/Zlmn5 #EuroLeague #EuroLega #Fenerbahçe #Fenerbahce #RealMa - facebook.com facebook

EUROLEGA (R37) - CRISI TOTALE Il Fenerbache non vince più! I campioni in carica cadono per la 5ª volta consecutiva (7ª nelle ultime 8) e questa volta in casa contro il Real Madrid di coach Scariolo per 74-69. Per i Blancos 15 di Campazzo x.com