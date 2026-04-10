R&B Made in Gargano | ecco roSSana

Da ilsipontino.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova interprete di R&B proveniente dal Gargano sta attirando l'attenzione con la sua voce potente e contemporanea. Si chiama roSSana e si distingue per le sue performance che combinano forza e sensibilità. La cantante, che si esibisce sia in Italia che all’estero, ha già pubblicato alcuni singoli e si prepara a rilasciare il suo primo album. La sua musica si caratterizza per uno stile che miscela sonorità moderne con radici profonde nel genere.

R&B MADE IN GARGANO: roSSana, LA VOCE POTENTE E CONTEMPORANEA DELLE DONNE, TRA FORZA, RINASCITA E IDENTITÀ TERRITORIALE È questo il cuore di Mamasita: il nuovo singolo uscito il 27 marzo: una vera dichiarazione di intenti, volutamente con la lettera “S” come cifra distintiva. Un brano ad alta energia che unisce sonorità urban e pop a richiami tribali e radici pugliesi, con inserti dialettali e scelte stilistiche distintive, che rafforzano l’identità sonora e comunicativa del pezzo. Il videoclip amplifica questa visione con una scelta controcorrente: protagoniste sono donne over 60, corpi veri e lontani da ogni estetica patinata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Un profumo ispirato all’iconica caramella Rossana, che compie 100 anni: ecco un amore di ‘Caraml’Pesaro, 20 marzo 2026 – È il gusto più inconfondibile che ci sia, tutti l'abbiamo amata e ancora fa innamorare di sé tantissime persone.

Trema il Gargano: scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del GarganoLa scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.

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