R&B Made in Gargano | ecco roSSana

Una nuova interprete di R&B proveniente dal Gargano sta attirando l'attenzione con la sua voce potente e contemporanea. Si chiama roSSana e si distingue per le sue performance che combinano forza e sensibilità. La cantante, che si esibisce sia in Italia che all’estero, ha già pubblicato alcuni singoli e si prepara a rilasciare il suo primo album. La sua musica si caratterizza per uno stile che miscela sonorità moderne con radici profonde nel genere.

R&B MADE IN GARGANO: roSSana, LA VOCE POTENTE E CONTEMPORANEA DELLE DONNE, TRA FORZA, RINASCITA E IDENTITÀ TERRITORIALE È questo il cuore di Mamasita: il nuovo singolo uscito il 27 marzo: una vera dichiarazione di intenti, volutamente con la lettera “S” come cifra distintiva. Un brano ad alta energia che unisce sonorità urban e pop a richiami tribali e radici pugliesi, con inserti dialettali e scelte stilistiche distintive, che rafforzano l’identità sonora e comunicativa del pezzo. Il videoclip amplifica questa visione con una scelta controcorrente: protagoniste sono donne over 60, corpi veri e lontani da ogni estetica patinata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Un profumo ispirato all’iconica caramella Rossana, che compie 100 anni: ecco un amore di ‘Caraml’Pesaro, 20 marzo 2026 – È il gusto più inconfondibile che ci sia, tutti l'abbiamo amata e ancora fa innamorare di sé tantissime persone.

Trema il Gargano: scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del GarganoLa scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.

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R&B made in Gargano: roSSana conquista la scena nazionale con MamasitaLa cantante roSSana, originaria del Gargano, si afferma nella scena R&B italiana con Mamasita: musica, identità e diritti delle donne al centro del progetto. statoquotidiano.it

Un successo del Made in Italy, di cui però non possiamo andare fieri Nuovo record di export per le armi italiane (e il Medio Oriente è il primo mercato) Nel 2025 ben 9,1 miliardi di autorizzazioni all’esportazione di materiali di armamento Kuwait in cima alla cla x.com

FISMI on tour | L’eccellenza del Made in Italy in fiera | Bodio Lomnago (VA) - facebook.com facebook