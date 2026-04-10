Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:30 si disputa la partita tra RB Lipsia e Borussia Monchengladbach. La formazione di casa, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, si trova al terzo posto in classifica, in piena zona Champions. La squadra ospite, invece, cerca di migliorare la propria posizione in campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per l'incontro.

Due vittorie consecutive hanno riportato il RB Lipsia al terzo posto in classifica in piena zona Champions e la squadra di Werner cerca continuità nella gara odierna contro il Borussia Monchengladbach. I sassoni sono andati a Brema, nella sfida che ha visto il grande ritorno del tecnico ex Werder al WeserStadion, e hanno ottenuto una vittoria importante che ha dato continuità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Borussia Monchengladbach (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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