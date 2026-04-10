Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:30 si svolgerà la partita tra RB Lipsia e Borussia Monchengladbach. Dopo aver conquistato due vittorie consecutive, il Lipsia si trova attualmente al terzo posto in classifica, nella zona che permette di accedere alla Champions League. La squadra di Werner mira a mantenere il momento positivo contro il Borussia Monchengladbach, che affronta la gara con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato.

Due vittorie consecutive hanno riportato il RB Lipsia al terzo posto in classifica in piena zona Champions e la squadra di Werner cerca continuità nella gara odierna contro il Borussia Monchengladbach. I sassoni sono andati a Brema, nella sfida che ha visto il grande ritorno del tecnico ex Werder al WeserStadion, e hanno ottenuto una vittoria importante che ha dato continuità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Borussia Monchengladbach (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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