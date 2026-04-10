Ravenna si prepara a dover affrontare una sfida senza il suo giocatore Matteo Rossetti, che resterà fuori per almeno 20 giorni a causa di una lesione muscolo-tendinea al semimembranoso. La squadra spera di poter contare su Mandorlini per i playoff, cercando di colmare l'assenza del centrocampista. La situazione si aggrava dopo il recente infortunio, che ha costretto Rossetti a fermarsi nuovamente.

È una lesione muscolo-tendinea al semimembranoso quella che terrà lontano dai campi di gioco Matteo Rossetti per almeno 20 giorni. Se tutto andrà bene, il ventisettenne centrocampista piemontese che ha prolungato il contratto fino al 2028, tornerà disponibile per la prima gara dei playoff, ovvero l’andata del 1° turno della fase nazionale, in programma domenica 10 maggio. Il problema fisico è lo stesso che, a partire dalla vittoriosa gara casalinga contro la Sambenedettese, ha messo ko Viola. Non è una buona notizia per Rossetti, né per mister Mandorlini, che aveva recuperato il giocatore da 3 turni. Per un precedente guaio fisico, il mediano di Saluzzo era stato infatti costretto al forfait contro Pianese, Ascoli e Torres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna senza pace, Rossetti di nuovo out. Mandorlini spera di recuperarlo per i playoff

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