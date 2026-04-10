Ravenna Festival concerti gratis per 300 spettatori under 25

Il Ravenna Festival offre concerti gratuiti destinati a 300 giovani sotto i 25 anni. La manifestazione, che si svolge nella città, coinvolge anche Romagna Iniziative, che ha deciso di celebrare il suo trentennale attraverso questa collaborazione. Gli eventi sono rivolti ai giovani e prevedono l’accesso libero ai concerti, senza necessità di biglietto. La selezione dei partecipanti avviene tramite un sistema di prenotazione.

Romagna Iniziative sceglie di festeggiare il suo trentennale anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, fra gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena: il Canzoniere Grecanico Salentino nella foresta di Montebello a Modigliana (3 maggio), Enzo Avitabile nel Parco fluviale di Santa Sofia (10 maggio), Irene Grandi al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (17 maggio) e il cantautore brasiliano Zé Ibarra nei giardini della Rocca di Bertinoro (24 maggio). RINIZIATIVE01 è il codice coupon che potrà essere utilizzato dalle 10 di oggi per aggiudicarsi i biglietti omaggio, fino a esaurimento disponibilità: Canzoniere Grecanico Salentino ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Festival, concerti gratis per 300 spettatori under 25 Forlì: il tedesco Knoll vince in 57’25” con 300 spettatoriLa piazza Saffi di Forlì si è trasformata domenica mattina nel palcoscenico di una sfida sportiva di alto livello, dove la determinazione ha superato... Trentennale di Romagna Iniziative, 600 biglietti gratis per gli under 25 per Irene Grandi e altri quattro concertiNel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25... Temi più discussi: Ravenna Festival, concerti gratis per 300 spettatori under 25; Trentennale di Romagna Iniziative, 600 biglietti gratis per gli under 25 per Irene Grandi e altri quattro concerti; Romagna in Fiore, concerti gratis per under 25: 300 posti disponibili, ecco come fare. Romagna in Fiore, concerti gratis per under 25: 300 posti disponibili, ecco come fareBiglietti omaggio per i giovani e un investimento sulla partecipazione culturale. In occasione del suo trentennale, Romagna Iniziative avvia una ... ravennanotizie.it Voci e musiche dalla Palestina al Ravenna FestivalUn fine settimana di concerti, al Teatro Alighieri dal 23 al 25 maggio alle 21, per mettersi all'ascolto di Voci e musiche dalla Palestina: la rassegna, nata dalla collaborazione fra Ravenna Festival ... ansa.it Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio - facebook.com facebook