Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 10 aprile

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 10 aprile, dedicate alla Juventus. La rassegna stampa di questa mattina raccoglie gli articoli e le foto che riguardano la squadra, con focus su eventi recenti, partite e notizie di mercato. I giornali dedicano ampio spazio alle vicende della società e alle ultime novità che coinvolgono il club.

Juventus, ecco l’idea di formazione di Spalletti per il prossimo anno dopo il mercato. Quali saranno i nuovi acquisti Arthur Juve, cosa succederà al termine della stagione? La posizione del Gremio Joao Mario brilla tra i prestiti Juve, ma tornerà a Torino? Le ultime novità Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può essere decisiva Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 10 aprile Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 aprile Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 aprile RASSEGNA STAMPA SPORTIVA TUTTONOTIZIE 02 04 2026 GRAVINA VIA, FLOP BLOCCO INTER, CEFERIN, JUVE Temi più discussi: Rassegna Stampa | Verso Juventus-Genoa tra focus sulle parole di De Rossi e prime ipotesi di formazione; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 aprile: la rassegna stampa; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile: la rassegna stampa. Juve, Lucio 2028. Corriere dello Sport in prima pagina: Spalletti, le garanzieSpalletti, le garanzie: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Ecco il rinnovo: investimenti. tuttomercatoweb.com Spalletti rinnova con la Juve, La Stampa in apertura: Assalto a Palestra e TonaliÈ il giorno di Luciano Spalletti. Nella giornata di oggi il tecnico verrà ufficializzato il rinnovo di contratto del tecnico di Certaldo,. tuttomercatoweb.com Alle 7.30 su Rai 3 #BuongiornoRegione. Parleremo di sport e disabilità con il presidente della Lega Navale di Palermo. E poi viaggio tra i vini dell’Etna nella nostra rubrica di enogastronomia “L’Isola del gusto”. Come sempre meteo, tg e rassegna stampa x.com Scopri le ultime notizie e le storie più interessanti del territorio con la nostra rassegna stampa. Serena Vitolo ti porta in diretta tra collegamenti esclusivi e interviste, per un approfondimento su cultura e tradizioni. Ospiti: ROBERTO FUNICELLO- Presidente dell' - facebook.com facebook