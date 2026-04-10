Ieri mattina, in via Milano alta, tre persone hanno rapinato il proprietario di un negozio di parrucchiere da uomo. Durante l’episodio, due dei rapinatori sono fuggiti, mentre uno è stato fermato dalla Polizia Locale. L’arrestato è un uomo di 26 anni proveniente da Casnate con Bernate. La polizia ha condotto l’intervento immediato, portando all’arresto di uno dei sospettati sul posto.

In tre hanno rapinato il titolare di un negozio di parrucchiere da uomo, ieri mattina in via Milano alta, scatenando un trambusto che ha portato all’ arresto di uno dei rapinatori, Matteo Mano, 26 anni di Casnate con Bernate, da parte della Polizia Locale. L’intervento è avvenuto verso le 9.30, quando la pattuglia ha notato, all’altezza del civico 264, due uomini impegnati in una colluttazione sul marciapiede davanti un negozio di acconciature. Uno dei due era un agente della Polizia di Stato fuori servizio, subito riconosciuto da colleghi della Locale, che stava cercando di bloccare un uomo in fuga dopo aver commesso una rapina all’interno del negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinano il titolare di un’attività. Due in fuga, uno viene catturato

Fuga dal Pratello: uno catturato, l’altro latitanteDue giovani detenuti hanno lasciato il carcere minorile del Pratello a Bologna mentre erano fuori durante la permanenza all’aria.

Leggi anche: Fuga finita: catturato il latitante evaso da due anni

Temi più discussi: Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot a Trastevere, arrestato; Rapinano il titolare di un’attività. Due in fuga, uno viene catturato; Trastevere, picchia il titolare del bistrot poi scappa con soldi e dispenser di caramelle; Bologna, fermato un uomo per la tentata rapina nella gioielleria in via degli Artieri: Aveva una pistola, il titolare lo ha spinto fuori dal negozio.

Rapinano il titolare di un’attività. Due in fuga, uno viene catturatoIn tre hanno rapinato il titolare di un negozio di parrucchiere da uomo, ieri mattina in via Milano alta, scatenando un trambusto che ha portato all’ arresto di uno dei rapinatori, Matteo Mano, 26 ann ... ilgiorno.it

Rapina il parrucchiere poi lo colpisce e cerca di scappare. Arrestato 27enneEntra – con due complici – all’apertura del negozio ma non per tagliare i capelli. Ha portato via i soldi presenti nella cassa, circa 200 euro, e poi ha tentato di guadagnarsi la fuga con violenti spi ... espansionetv.it

Fabriano, lo caricano in auto, gli lanciano via il cellulare e poi lo rapinano: tre denunciati - facebook.com facebook

Assalto al tir sulla statale: finti poliziotti rapinano autista e fuggono verso Ostuni x.com