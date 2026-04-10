RAM in calo | piccoli sconti DDR4 ma la crisi resta nel mirino

Il mercato dei componenti elettronici mostra segnali di stabilizzazione, con un lieve calo dei prezzi dei moduli RAM DDR4 e piccoli sconti disponibili. Tuttavia, la situazione generale rimane complessa, e la crisi nel settore delle memorie continua a influenzare le scelte dei consumatori e dei produttori. Nonostante qualche segnale positivo, le sfide persistono e il settore resta sotto pressione.

Un segnale di assestamento nel mercato dei componenti elettronici potrebbe offrire un primo, seppur minimo, sollievo acquista hardware, nonostante la crisi delle memorie sembri ancora lontana dal termine. I nuovi dati di DigiTimes indicano infatti una contrazione del 5% sui prezzi dei moduli DDR4 da 16 GB destinati al settore consumer, un movimento che segue il lieve calo registrato a metà marzo dopo un intero anno di rincari costanti. L’impatto sul portafoglio digitale tra piccoli sconti e rincari strutturali. Per l’utente che deve aggiornare il proprio dispositivo o sostituire un componente guasto, la realtà è molto più complessa della semplice notizia di un calo dei prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RAM in calo: piccoli sconti DDR4, ma la crisi resta nel mirino RAM: il calo del 7% non basta a fermare la crisi dei prezziLa crisi dei componenti elettronici sta mostrando i primi, seppur deboli, segnali di inversione di tendenza sul mercato europeo. Scarsità di ram provoca crisi nei smartphone: mercato in calo del 13%in un contesto globale segnato da una crisi della memoria, la disponibilità di RAM e di memorie di archiviazione sta influenzando in modo... Temi più discussi: Migliori mini PC: guida all’acquisto (aprile 2026); Mini PC: cosa sono e quali sono i migliori; Guida all’acquisto dei migliori tablet dedicati ai bambini; Migliori tablet sotto i 100 euro: guida all’acquisto (2026). Prezzi RAM in calo in Europa: è il momento di comprare?Dopo mesi di aumenti causati dalla domanda di server AI, il prezzo della RAM DDR5 inizia a scendere in Europa, ma la crisi non è finita. Dopo mesi di aumenti causati dalla domanda di server AI, il ... punto-informatico.it Stellantis, vendite in calo del 3% negli Usa nel 2025 mentre il mercato cresce. Troppe scorte per Jeep e RamStellantis registra un calo di vendite del 3% negli USA nel 2025, contro la crescita del mercato del 2%. L'eccesso di scorte per Jeep e Ram supera i 125 giorni, con modelli 2024 ancora invenduti. milanofinanza.it Il calo stagionale delle acque del Lago Blu Bandir, nel dello Xinjiang, ha riportato alla luce ampie porzioni del fondale formato da linee concentriche lungo le rive. - facebook.com facebook Si tratta del primo calo dei prezzi di diesel e benzina nelle ultime settimane, dopo una serie di aumenti dovuti al prolungamento della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. x.com