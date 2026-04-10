Raggiro del finto prete solidale Il parroco non ci casca Truffatore arrestato in flagranza

Un uomo ha tentato di ingannare con una telefonata in cui si spacciava per un prete solidale, chiedendo aiuto e solidarietà. La voce era calma, e il messaggio sembrava sincero, con l’obiettivo di suscitare fiducia. Tuttavia, il parroco a cui era rivolta si è reso conto della truffa e ha chiamato le forze dell’ordine. L’autore del raggiro è stato arrestato in flagranza di reato.

"Pronto, sono padre Gabriele, chiamo da Roma". Una voce calma, una richiesta apparentemente solidale, costruita su misura per non destare sospetti. Ma qualcosa non ha funzionato. È così che ad Arcisate un tentativo di truffa si è trasformato in un arresto in flagranza, grazie alla prontezza del parroco e all’intervento dei carabinieri. Tutto è iniziato con una telefonata. Dall’altra parte della cornetta un uomo che si è presentato come un sacerdote, chiedendo con insistenza oltre 500 euro per aiutare, a suo dire, un cuoco in difficoltà economica. Una richiesta che faceva leva su un terreno sensibile, quello della carità, ma che al parroco non è sembrata del tutto convincente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raggiro del finto prete solidale. Il parroco non ci casca. Truffatore arrestato in flagranza Finto prete truffa il parroco: arrestato il 51enne dopo il furtoI carabinieri della stazione di Arcisate hanno messo fine al tentativo di un uomo di truffare il parroco locale, facendosi beffe di una finta... «Suo marito coinvolto in una rapina». Colpo da 30mila euro ma lei non ci casca. Arrestato truffatore ad AnconaANCONA - Tempo fa aveva già sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Temi più discussi: Raggiro del finto prete solidale. Il parroco non ci casca. Truffatore arrestato in flagranza; Pronto, sono Padre Gabriele: finto prete tenta di truffare il parroco, ma finisce male; Arcisate, la truffa del falso prete fallisce: il parroco chiama i carabinieri e tende una trappola al malintenzionato; Un finto padre Gabriel cerca di truffare il prete di Arcisate ma finisce in manette. Raggiro del finto prete solidale. Il parroco non ci casca. Truffatore arrestato in flagranzaUn uomo si era spacciato per sacerdote e aveva chiesto 500 euro per aiutare un cuoco in difficoltà. Il don autentico ha chiamato i carabinieri che hanno teso una trappola al momento del ritiro dei sol ... ilgiorno.it Un finto padre Gabriel cerca di truffare il prete di Arcisate ma finisce in manetteI Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi della parrocchia e sono intervenuti al momento dello scambio di denaro, fermando il responsabile del tentativo di raggiro ... varesenews.it Il solito raggiro del finto militare per rubare contanti e gioielli a chi è indifeso; interviene la polizia e il furfante finisce in carcere. - facebook.com facebook