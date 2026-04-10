Radenza vola | il Gruppo guida la GDO con un ROI al 20,6%

Il Gruppo Radenza ha annunciato un aumento del fatturato del 13,5% tra il 2019 e il 2024, secondo i dati dell’Osservatorio di Mediobanca sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare. Con un ritorno sugli investimenti del 20,6%, si posiziona come uno dei principali attori del settore della grande distribuzione organizzata. La crescita del gruppo è stata la più elevata nel quinquennio analizzato, confermandone il ruolo di leader nel mercato.

Il Gruppo Radenza ha registrato un incremento del fatturato pari al 13,5% nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2024, posizionandosi come l’azienda con la crescita più elevata secondo l’Osservatorio di Mediobanca sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare. Questo studio, che analizza i dati economico-patrimoniali di 30 grandi player internazionali e 118 realtà nazionali, colloca anche la compagine aziendale sul podio per quanto riguarda l’indice di redditività del capitale investito (ROI), che ha raggiunto il 20,6%. Un modello di gestione basato su solidità e radicamento territoriale. I risultati ottenuti dal gruppo non... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Radenza vola: il Gruppo guida la GDO con un ROI al 20,6% Unes espande la GDO in Piemonte: acquisiti 49 supermercati Borello con un investimento di 20 milioni.Unes punta al Nord: l’acquisizione di Borello e il piano da 20 milioni per la GDO piemontese L’ennesimo tassello nella strategia di espansione di... Leggi anche: Gdo italiana in frenata: il Sud vola, il Nord scende