Raccogliamo offerte per i vigili del fuoco attenzione alla truffa

Vigili del fuoco del Trentino e di Trento hanno avvertito di una truffa che si presenta come una raccolta di offerte a loro nome. Gli stessi pompieri hanno precisato tramite i loro canali social che non sono coinvolti in nessuna iniziativa di questo tipo e che si tratta di un tentativo di inganno ai danni dei cittadini. La comunicazione invita a prestare attenzione alle eventuali richieste sospette.

Fingono di raccogliere offerte a nome dei vigili del fuoco, ma è solo una truffa.A segnalare l’inganno sono gli stessi pompieri che, sui propri canali social, scrivono: “Ribadiamo che i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e il corpo permanente di Trento sono estranei a iniziative di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: "Raccogliamo fondi per il centro anziani": attenzione alla truffa Nuova sede dei vigili del fuoco. Brugnato, presentate sei offerte per i terreni del DistaccamentoBRUGNATO Sono sei le offerte presentate nell’ambito dell’indagine di mercato avviata dal comando provinciale del Vigili del fuoco per individuare un...