In un quadro complesso, Israele si trova sotto la minaccia di attacchi missilistici provenienti dall’Iran, mentre allo stesso tempo affronta critiche e accuse da parte di diverse società e paesi europei. Le tensioni si intrecciano tra le minacce esterne e le pressioni politiche, creando una situazione di grande delicatezza. La questione si svolge in un contesto internazionale dove i rapporti tra le parti sono caratterizzati da una serie di sfide e di richieste di chiarimenti.

Da una parte sotto il tiro dei missili iraniani, dall'altra nel mirino di una società globale che punta il dito contro. È questo il destino sospeso dei cittadini israeliani, che devono dimenarsi anche fra aggressioni all'estero e accuse infamanti rivolte a una collettività intera colpevole solo d'essere tale. Eppure, nonostante tutto, la loro identità è più viva e pulsante che mai. A sottolinearlo è un report condotto da Lazar Research e Panel4all che, analizzando l'impatto del 7 ottobre 2023 e della conseguente guerra tutt'oggi in corso, mostra una realtà significativa: l'odio contro la società israeliana non ha fatto altro che risvegliare l'identità collettiva verso la nazione e nel rapporto con le tradizioni religiose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quell'orgoglio di Israele che l'Europa non capisce

Sono i nipoti dei paisà con cognomi storpiati, ma quell'orgoglio... Ecco l'Italia del baseball che sta stupendo il mondoPer capire questa bizzarra, entusiasmante, Nazionale esplosa all’improvviso sui giornali e nei telegiornali aiuta leggere Philip Roth: “Amavo il...

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Il debito della propaganda di Israele, la reazione degli influencer ingaggiati (e mai pagati) durante i bombardamenti a GazaLa direzione per la diplomazia pubblica israeliana avrebbe contratto debiti per milioni di dollari verso aziende private e personaggi ingaggiati nella propaganda di Israele su quanto stava avvenendo ... wired.it

LA TRAGEDIA | «Quell’albero era già stato segnalato più volte», urla una donna tra la folla. «Era completamente ricoperto di edera; noi residenti, a turno, cercavamo di pulirlo per alleggerire il tronco, ma non è bastato». - facebook.com facebook

il segretario di quell’alleanza che Trump riempie di insulti (tigre di carta, nella migliore delle ipotesi) da giorni e minaccia di lasciare, Chi rappresenta Rutte La Nato o quegli Usa che volevano attaccare la Nato invadendo la Groenlandia 4 - fine x.com