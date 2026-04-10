Quattrozampeinfiera | cani e gatti protagonisti alla Mostra d’Oltremare

Sabato 11 e domenica 12 aprile, presso i padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare a Napoli, si svolge Quattrozampeinfiera 2026. L’evento è dedicato a cani e gatti, diventando uno dei principali appuntamenti pet-friendly in Italia. La manifestazione offre uno spazio dedicato agli amanti degli animali domestici, attirando partecipanti e visitatori interessati a conoscere novità e servizi per i loro pet.

Sabato 11 e domenica 12 aprile la Mostra d’Oltremare di Napoli, nei padiglioni 5 e 6, ospita Quattrozampeinfiera 2026, uno degli appuntamenti pet-friendly più attesi in Italia. Due giornate interamente dedicate a cani, gatti e ai loro proprietari, tra attività, incontri e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età. Attività e sport per tutti i livelli. Il programma propone esperienze per ogni tipo di partecipante, dai principianti agli appassionati più esperti. Tra le discipline presenti ci sono Mantrailing, Obedience e Rally O, oltre alle attività di educazione di base e condotta al guinzaglio. Non manca l’ Acquadog, pensato per i cani più amanti dell’acqua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gattiCani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale.

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Quattrozampeinfiera torna a NAPOLI! Non perdere l’evento più atteso da tutti gli amanti degli animali: l’appuntamento è l’ 11 e 12 aprile alla Mostra d’Oltremare! Porta con te il tuo cane o gatto e vivi un’esperienza unica tra divertimento, consigli utili e tante at - facebook.com facebook

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