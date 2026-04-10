Quattro ristoranti nella stessa città e uno a Formentera | chi è l' imprenditore che in Brianza sta creando un regno del gusto
Un imprenditore di 37 anni ha avviato in Brianza una serie di ristoranti, portando avanti un progetto che coinvolge quattro locali nella stessa città e uno a Formentera. Dopo aver iniziato con un piccolo bar con servizio di tavola calda ai confini della regione, ha ampliato il suo lavoro aprendo nuovi punti di ristorazione. La sua attività si concentra sulla creazione di un vero e proprio gruppo nel settore della ristorazione.
Trentasette anni, l'esordio con un piccolo bar che faceva anche tavola calda ai confini della Brianza e poi il grande salto. Nicolò Caparra all'inizio ha puntato sul sushi, aprendo prima un ristorante di cucina giapponese a Mariano Comense - la sua città - e poi dando vita, insieme all'amico e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
L’uomo sta davvero creando Frankenstein: un cervello vero dentro un computer; l’innovazione di una start up USA che apre a uno scenario spaventosoCopiare un cervello biologico virtuale dentro un computer e farlo vivere in un mondo digitale è fattibile.
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Quattro #ristoranti in quattro anni. Una progressione che nella #ristorazione milanese — mercato tra i più competitivi e selettivi d’Europa — non è mai banale. Eppure #ViaPasteria ha raggiunto il proprio quarto appuntamento con la stessa determinazione met - facebook.com facebook