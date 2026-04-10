Quattro ristoranti nella stessa città e uno a Formentera | chi è l' imprenditore che in Brianza sta creando un regno del gusto

Un imprenditore di 37 anni ha avviato in Brianza una serie di ristoranti, portando avanti un progetto che coinvolge quattro locali nella stessa città e uno a Formentera. Dopo aver iniziato con un piccolo bar con servizio di tavola calda ai confini della regione, ha ampliato il suo lavoro aprendo nuovi punti di ristorazione. La sua attività si concentra sulla creazione di un vero e proprio gruppo nel settore della ristorazione.