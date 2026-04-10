Quattro Doc la qualità è sempre maggiore

Nel Molise, la superficie dedicata alla coltivazione delle uve si aggira intorno ai 5.100 ettari, con una maggioranza di terreni collinari. La viticoltura nel territorio è diffusa su ampie zone, seppur di dimensioni contenute, e si caratterizza per la presenza di quattro Doc, che certificano la qualità dei vini prodotti. La distribuzione geografica e le denominazioni contribuiscono alla varietà delle produzioni locali.

La superficie vitata del Molise si attesta intorno ai 5.100 ettari, con una prevalenza di aree collinari e una viticoltura diffusa ma di dimensioni contenute. La produzione, con prevalenza di rossi, si colloca tra 200 e 300mila ettolitri (248 mila stimati nel 2025), con un peso limitato sul totale nazionale. I vini a denominazione rappresentano una quota più ridotta rispetto alle regioni leader, con 4 DOC – Biferno, Molise, Pentro di Isernia e Tintilia del Molise – affiancate da 1 IGT. Il sistema produttivo è concentrato soprattutto nella provincia di Campobasso, in particolare nella fascia collinare che guarda all’Adriatico, mentre le aree interne mantengono una presenza più frammentata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Quattro Doc, Aglianico il 40% dei vignetiRegione vitivinicola di piccole dimensioni, la Basilicata ha una superficie vitata limitata e una produzione concentrata soprattutto sui rossi (circa... Audit, Vercellotti (EY Italia): "Tecnologia a servizio di maggiore trasparenza e qualità"“La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull'affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. 2025 Honda Civic Hybrid sport Touring Argomenti più discussi: Dal catarratto inedito alla sfida della Salaparuta Doc: a Vinitaly Mandrarossa accelera sulla sperimentazione con quattro novità; Etna DOC a Vinitaly 2026: record storico di partecipazioni; Prosecco, Confindustria Veneto Est: Pasqua frizzante, il vino sfida i dazi e cresce del 4%; Ocone Vini a Ponte. Malvasia di Bosa Doc, un lievito innovativo per migliorarne la qualitàUn lievito ad hoc, selezionato e sperimentato a lungo nel dipartimento di Enologia dell’Università di Trento-San Michele all’Adige, per valorizzare le qualità sensoriali della Malvasia di Bosa DOC. A ... unionesarda.it Quattro serate per scoprire il vino, dall’Orcia DOC al resto d’Italia.. e oltre! Un percorso in 4 incontri dedicato a chi desidera conoscere meglio il vino, le sue storie e le sue sfumature. Partiremo dalle etichette del nostro territorio per poi viaggiare tra le grandi tra - facebook.com facebook