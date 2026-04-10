Quartu recidiva lampo | 53enne tradisce i domiciliari dopo 10 giorni

A Quartu Sant’Elena, un uomo di 53 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione, nonostante avesse l’obbligo di rimanere in casa. La scena si è verificata nella serata di ieri lungo via dell’Autonomia Regionale Sarda. Questo episodio rappresenta una recidiva, poiché l’uomo era già agli arresti domiciliari da dieci giorni.

Un uomo di 53 anni è stato nuovamente fermato dai Carabinieri a Quartu Sant’Elena nella serata di ieri, dopo essere stato individuato mentre camminava lungo via dell’Autonomia Regionale Sarda nonostante l’obbligo di restare in casa. Il soggetto, che si trovava sotto misura cautelare con detenzione domiciliare, era già stato preso in consegna dalle forze dell’ordine solo dieci giorni prima, il 31 marzo scorso, quando era stato sorpreso durante un tentativo di fuga dopo aver sottratto un portafoglio da un veicolo parcheggiato. La cronologia di una recidiva lampo nel territorio di Quartu. L’episodio che ha scosso la tranquillità della zona avvenuta ieri sera evidenzia una gestione del controllo territoriale estremamente rapida da parte della Sezione Radiomobile dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartu, recidiva lampo: 53enne tradisce i domiciliari dopo 10 giorni Quartu: muore Riccardo Piras dopo sei giorni di agoniaLa vita di Riccardo Piras, un giovane di 25 anni, si è spezzata dopo una lunga agonia durata sei giorni, a seguito di uno scontro violento tra il suo... Casalserugo, il nervosismo all'alt tradisce il 53enne: arrestato per spaccio, in casa marijuana e hashishUn arresto a Casalserugo, dove un uomo di 53 anni di Legnaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato in via...