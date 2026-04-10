In Italia, il costo di seguire una dieta equilibrata sta crescendo, con aumenti che arrivano fino al 20%. I prezzi variano a seconda delle stagioni e delle regioni, evidenziando differenze sostanziali tra le zone settentrionali e meridionali del paese. Questi dati sono stati riferiti in un rapporto pubblicato di recente, che analizza le variazioni dei costi associati a un'alimentazione sana.

Pisa, 10 apr. - (Adnkronos) - Mangiare sano in Italia costa sempre di più e non allo stesso modo per tutti: i prezzi della dieta mediterranea aumentano fino al 20% e cambiano tra stagioni e territori, con forti differenze tra Nord e Sud. A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Quality & Quantity' dal titolo 'The economic feasibility of sustainable and healthy diets: aprice-based analysis in Italy', firmato da Stefano Marchetti dell'Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). La ricerca ha valutato il costo di panieri alimentari sani e sostenibili, di fatto improntati sulla dieta mediterranea, differenziati in base a cinque gruppi: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quanto costa mangiare sano oggi? Prezzi in aumento e divario tra Nord e Sud

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Si parla di: Quanto costa mangiare sano in Italia? La dieta mediterranea secondo uno studio UNIPI.

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