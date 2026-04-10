Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A aprile 2026, l’Inps ha programmato le date di accredito dell’Assegno unico. Le modalità e i tempi di pagamento sono stati comunicati e sono disponibili nel calendario ufficiale pubblicato dall’ente. Le date precise variano in base alla regione e alla modalità di pagamento scelta dai beneficiari. È importante consultare le specifiche indicazioni fornite dall’Inps per conoscere i giorni esatti di accredito.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps Pagamenti INPS Gennaio 2026: ecco le date per tutti i sussidi! Temi più discussi: Calendario INPS Aprile 2026: Tutte le date e i giorni dei pagamenti; Pagamenti INPS di aprile 2026: le date di pensioni, Assegno Unico, ADI, NASpI e SFL; Assegno di Inclusione Aprile 2026 con Pagamento in Anticipo? Info; Pensione aprile 2026: assegno in pagamento. Pagamento Assegno di inclusione Aprile 2026, le date: chi lo riceve dopoQuali sono le date di pagamento per chi riceve l'Assegno di Inclusione ad Aprile 2026. Ecco il calendario di erogazione, chi lo riceve prima e chi dopo. ticonsiglio.com Assegno unico, quando arriva ad aprile 2026: tutte le date e chi lo riceve primaSono due le finestre stabilite dall’Inps per il pagamento dell’Assegno unico ad aprile 2026: tutto dipende dalle eventuali variazioni ... quifinanza.it Se percepisci una pensione di reversibilità e hai anche il riconoscimento di invalidità, potresti avere diritto all’assegno di vedovanza. Molte persone non sanno di poter ottenere questo aumento economico mensile e continuano a perdere soldi ogni anno. Verif - facebook.com facebook È disponibile la video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Il servizio personalizzato e interattivo viene erogato automaticamente dopo l'accoglimento della domanda e resta disponibile per sei mesi rb.gy/67dpcz rb.gy/hcb15d Inps Comunica x.com