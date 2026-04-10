Quando l' orchestra suona ' note di prevenzione' al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoro

Domani prende il via la campagna 'Note di Prevenzione' promossa dall'Ats della Città metropolitana di Milano, dedicata alla promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'iniziativa mira a sensibilizzare le imprese e i lavoratori su pratiche di prevenzione e tutela, attraverso diverse attività informative e di sensibilizzazione. La campagna si svolge in vari momenti e si rivolge a diverse realtà lavorative della zona.

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Parte ufficialmente domani, sabato 11 aprile, la campagna 'Note di Prevenzione' di Ats Città metropolitana di Milano per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Protagonista del progetto è 'l'orchestra della sicurezza', dove ogni strumento è un elemento di prevenzione e di uso di buone pratiche. Quando suonano tutti insieme, generano una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. In questa visione, ogni soggetto coinvolto è parte attiva del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore. La campagna trasmette il messaggio che la sicurezza, come la musica, esiste solo quando tutti 'suonano bene la propria parte', trasformando l'impegno individuale in un risultato collettivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quando l'orchestra suona 'note di prevenzione', al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro: via alla campagna di prevenzione dopo Crans-MontanaBRINDISI - Il dramma di Crans-Montana torna a far riflettere il mondo dell'imprenditoria locale. Ats Brianza, concorso per tecnici della prevenzione: quanti posti e quando scadeIl concorso indetto dall’Ats Brianza per tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro rappresenta una buona opportunità... Quando l'orchestra suona 'note di prevenzione', al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoroMilano, 10 apr. (Adnkronos) - Parte ufficialmente domani, sabato 11 aprile, la campagna 'Note di Prevenzione' di Ats Città metropolitana di Milano ... iltempo.it ATS Milano, quando l’orchestra suona Note di Prevenzione: parte la campagna per la sicurezza sul lavoroMilano, 10 aprile 2026 - Sabato 11 aprile parte ufficialmente la campagna Note di prevenzione di ATS Città Metropolitana di Milano per promuovere la ... cronacamilano.it