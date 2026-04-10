Quando l' orchestra suona ' note di prevenzione' al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoro

Da iltempo.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani prende il via la campagna 'Note di Prevenzione' promossa dall'Ats della Città metropolitana di Milano, dedicata alla promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'iniziativa mira a sensibilizzare le imprese e i lavoratori su pratiche di prevenzione e tutela, attraverso diverse attività informative e di sensibilizzazione. La campagna si svolge in vari momenti e si rivolge a diverse realtà lavorative della zona.

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Parte ufficialmente domani, sabato 11 aprile, la campagna 'Note di Prevenzione' di Ats Città metropolitana di Milano per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Protagonista del progetto è 'l'orchestra della sicurezza', dove ogni strumento è un elemento di prevenzione e di uso di buone pratiche. Quando suonano tutti insieme, generano una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. In questa visione, ogni soggetto coinvolto è parte attiva del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore. La campagna trasmette il messaggio che la sicurezza, come la musica, esiste solo quando tutti 'suonano bene la propria parte', trasformando l'impegno individuale in un risultato collettivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Quando l'orchestra suona 'note di prevenzione', al via campagna Ats Milano per sicurezza sul lavoro

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