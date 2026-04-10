Qualiano Porcelli porta al Prefetto il caso delle interrogazioni PNRR

Il consigliere del Movimento 5 Stelle ha consegnato un esposto al Prefetto di Napoli in seguito a una risposta considerata insufficiente riguardo a un’interrogazione sul PNRR. L’atto denuncia un presunto immobilismo politico e una possibile violazione delle competenze del Consiglio comunale. La comunicazione avviene dopo che il consigliere ha richiesto chiarimenti sulla gestione delle questioni inerenti ai fondi europei, senza ottenere risposte soddisfacenti.

Dopo una risposta ritenuta inadeguata sull’interrogazione PNRR, il consigliere M5S Massimiliano Porcelli presenta un esposto al Prefetto di Napoli denunciando inerzia politica e violazione delle prerogative consiliari. Dall’interrogazione consiliare all’esposto in Prefettura. La vicenda parte da lontano, precisamente dal mese di 14 febbraio 2026, quando il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Qualiano, Massimiliano Porcelli, protocollò un’interrogazione rivolta all’ Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro. Al centro del documento, come già raccontato ai cittadini, vi erano questioni legate ai cantieri PNRR e allo stato degli interventi sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, Porcelli porta al Prefetto il caso delle interrogazioni PNRR Qualiano, PNRR e cantieri fermi: scatta l’interrogazione di PorcelliUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Qualiano, fattura “extra” a Multiservizi: l’acceso agli atti di PorcelliComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San...