Putin annuncia un cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo ha comunicato l'intenzione di sospendere temporaneamente le operazioni militari in Ucraina durante la Pasqua ortodossa. La decisione riguarda un periodo di cessate il fuoco, senza ulteriori dettagli sui termini. Il presidente ucraino ha commentato che la popolazione necessita di miglioramenti concreti verso una soluzione pacifica del conflitto. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali dei due governi.

Il presidente russo Vladimir . Il presidente ucraino Volodymyr Zlenesky risponde che le persone hanno bisogno di un reale progresso verso la pace. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. “Per decisione del presidente Putin, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa (la Resurrezione di Cristo), viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16:00 (13:00 GMT) dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026”, si legge in un comunicato del Cremlino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto all’annuncio del Cremlino, affermando su X Kyiv che “abbiamo ripetutamente dichiarato di essere pronti a compiere passi simmetrici”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Putin annuncia un cessate il fuoco in Ucraina per la Pasqua ortodossa Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua... Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il... Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa Temi più discussi: Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa; Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa; Putin annuncia tregua con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa; Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa: Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso. Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa. Zelensky: «Lo rispetteremo»Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 ... ilmessaggero.it Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. A riportarlo sono i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali ( ... tg.la7.it Putin annuncia tregua di 32 ore per Pasqua ortodossa; l'Ucraina dichiara che ne seguirà l’esempio Il 9 aprile, ora locale, secondo quanto riportato dal Cremlino, il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, ch - facebook.com facebook Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per Pasqua ortodossa x.com