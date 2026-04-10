Dopo la vittoria in tre set di Jannik Sinner contro Machac, si è parlato di un possibile problema fisico del tennista italiano. L’allenatore di Sinner ha commentato che non aveva mai visto il giocatore così preoccupato durante la partita, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni fisiche. La sfida è stata caratterizzata da momenti di difficoltà per Sinner, che ha comunque conquistato il risultato.

Il sofferto successo in tre set di Jannik Sinner (che ha evidenziato un problema fisico nella fase centrale del match) sul ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 ha rappresentato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Sul malessere evidenziato dal numero 2 al mondo contro Machac: “ Al di là dei viaggi e degli spostamenti, è proprio il fatto di entrare in un contesto diverso per cui magari un po’ di conto ti viene presentato dopo. C’è il fatto del jet lag che chiaramente è superato, ma poi quando fai la partita c’è una tensione diversa e forse l’accumulo di fatica ti viene presentato poi dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo ritorna sul calo fisico di Sinner contro Machac: “Non l’ho visto così preoccupato”

Sinner, che fatica contro Machac: “Ho avuto un calo energetico”A Montecarlo l’altoatesino vince in tre set contro il ceko, domani nei quarti affronta Auger-Aliassime.

Puppo: “Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tirato”Nuovo appuntamento con Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV che va a commentare gli eventi accaduti in questi Australian Open.