Pulp Podcast vs Travaglio e Lucarelli | le due versioni dello scontro al Teatro Brancaccio

Al Teatro Brancaccio si è svolto un confronto tra Ivan Grieco di Pulp Podcast e Marco Travaglio, durante il quale è stato discusso il tema del

Ivan Grieco di Pulp Podcast affronta Travaglio al Teatro Brancaccio sul "Cremlino Gate". Selvaggia Lucarelli riprende la scena, loro la inseguono con domande senza risposta. Lo scontro finisce tutto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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"Censura preventiva", "Legittimo provvedimento". Scontro Travaglio-Lucarelli su CoronaFabrizio Corona è uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni per la nuova puntata del suo programma Falsissimo, che nelle ultime ore è...

Temi più discussi: Cremlino Gate: Fratelli d’Italia chiede chiarezza sui fondi extra-UE al Fatto Quotidiano; CALENDA SPARA A ZERO SU TRAVAGLIO E DI BATTISTA; Interrogazione di FdI sui conti del Fatto Quotidiano: l'inchiesta sul Cremlino gate diventa un caso politico; Di Battista e Travaglio, l'inchiesta shock e l'attacco del politico: Prendono soldi da loro.

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Sigfrido Ranucci dopo averci dedicato un servizio di Report e due capitoli del suo nuovo libro, non ha perso l'occasione per attaccarci con le solite falsità neanche nella nuova puntata di Pulp Podcast pubblicata poco fa, sostenendo che i nostri contenuti "crea - facebook.com facebook

Ci sono tre punti fondamentali che vanno chiariti e che emergono dall’inchiesta di Pulp Podcast fatta da @Ivan_Grieco: 1) Un/una giornalista de Il Fatto - invitata in Ucraina - conferma che non le è stato possibile scrivere ciò che voleva sul conflitto in Donbass x.com