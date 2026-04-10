Pulp Podcast vs Travaglio e Lucarelli | le due versioni dello scontro al Teatro Brancaccio

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Brancaccio si è svolto un confronto tra Ivan Grieco di Pulp Podcast e Marco Travaglio, durante il quale è stato discusso il tema del

Ivan Grieco di Pulp Podcast affronta Travaglio al Teatro Brancaccio sul "Cremlino Gate". Selvaggia Lucarelli riprende la scena, loro la inseguono con domande senza risposta. Lo scontro finisce tutto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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