Un episodio di violenza si è verificato in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Una studentessa ha aggredito una compagna, colpendola con un paio di forbici al collo. L’episodio ha suscitato shock tra studenti e insegnanti, e le autorità stanno valutando le misure da adottare. La ragazza ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un episodio di violenza tra minorenni si è verificato in una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa: una studentessa avrebbe aggredito una compagna colpendola con un paio di forbici nella zona del collo. La ragazza ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale; secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. Aggressione in una scuola media a Castelfranco di Sotto. Il fatto è avvenuto all’interno dell’istituto durante l’orario scolastico. In base alle prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe consumato al termine dell’ora di educazione fisica, in un momento di passaggio tra le attività. La presunta autrice del gesto sarebbe una 12enne che avrebbe invitato la coetanea a seguirla nei servizi igienici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Pugnalata al collo con le forbici”. Italia, shock alle scuole medie. Cosa succede

«Vieni ti mostro una cosa in bagno» e la 12enne ferisce al collo l’amica: l’aggressione a scuola con le forbiciÈ ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano.

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