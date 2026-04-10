Provincia di Caserta celebra lo scultore Raffaele Uccella | giornata di studi al Teatro Garibaldi

La Provincia di Caserta organizza una giornata di studi al Teatro Garibaldi dedicata allo scultore Raffaele Uccella, nato nel 1884 e scomparso nel 1920. L’evento è realizzato in collaborazione con il Museo Campano di Capua e il Comune di Santa Maria Capua Vetere. La manifestazione mira a ricordare la figura e le opere dello scultore, coinvolgendo istituzioni e pubblico locale.

La Provincia di Caserta, in collaborazione con il Museo Campano di Capua e il Comune di Santa Maria Capua Vetere, promuove un’importante iniziativa culturale dedicata alla memoria e all’opera dello scultore Raffaele Uccella (1884-1920).Il prossimo 16 aprile 2026, presso il Salone degli Specchi. 🔗 Leggi su Casertanews.it “Premiamo Talenti”, la Bcc Terra di Lavoro celebra il merito: Erri De Luca al Teatro GaribaldiIl valore della conoscenza come bussola per le nuove generazioni e il merito come strumento di riscatto del territorio. Transizione energetica e sostenibilità, a Caserta la giornata di studi sul diritto dell’energia nucleareTempo di lettura: 4 minutiLunedì 26 gennaio 2026, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita, istituita dalle Nazioni Unite per... Temi più discussi: Don Saggiomo celebra il Precetto pasquale tra i detenuti; Caserta, la fotografia come memoria: alla Reggia la presentazione di ID di Antonio Biasiucci; I RICONOSCIMENTI - Graziano (Pd): felicitazioni al generale Luongo, sua presenza fondamentale nel casertano; Carinola, al generale Salvatore Luongo la cittadinanza onoraria: Qui le mie radici. Provincia Caserta: Conferenza Stato-città, subito elezioniLa Provincia di Caserta dovrà procedere senza indugio alla indizione e allo svolgimento delle nuove elezioni per la carica di Presidente. E' quanto dispone l'atto emesso dalla Conferenza Stato-città ... ansa.it Appalti e tangenti, indagato presidente provincia di CasertaI carabinieri del Comando Provinciale di Caserta - Reparto Territoriale di Aversa - stanno effettuando da questa mattina delle perquisizioni presso la sede della Provincia di Caserta in area Saint ... ansa.it