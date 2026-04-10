Prova a rubare sulle auto parcheggiate in strada | ragazzo fermato dai carabinieri

Negli ultimi giorni è stato fermato un ragazzo dai carabinieri mentre tentava di rubare su alcune auto parcheggiate in strada. La polizia aveva notato comportamenti sospetti e, intervenendo, ha bloccato l’individuo mentre cercava di impossessarsi di alcuni oggetti all’interno di un veicolo. L’episodio si inserisce in un aumento di casi simili nel centro urbano, dove si registrano frequenti tentativi di scasso e furto.

Negli ultimi giorni torna sotto i riflettori il tema dei furti in città, in particolare quelli che prendono di mira le auto in sosta, sempre più spesso bersaglio di tentativi di scasso e rapide razzie.È proprio durante uno di questi episodi che i carabinieri sono intervenuti in via della Volta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sorpresi a rubare a bordo di tre auto parcheggiate a Torino Lingotto: arrestate due donne, denunciato un ragazzoDue italiane di 29 e 38 anni sono state arrestate dagli agenti del commissariato Mirafiori della polizia di Stato a metà gennaio 2026, che hanno... Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato in flagranzaMARTINA FRANCA (TARANTO) - Un 37enne della provincia di Brindisi è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato. Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026 Argomenti più discussi: Ladro lento e impacciato, armato di martello, prova a rubare a Torino Mirafiori (video): condannato dopo il furto fallito; Rimini, prova a rubare alcolici al supermercato: arrestato; Crimson Desert: Guida al Furto di Oggetti; Ha tentato di rubare nella piazza dove viveva come senzatetto ora è arrivata la condanna. Due imputati hanno chiesto la messa alla prova con lavori di pubblica utilità, ma la giudice ha disposto il rinvio dell'udienza. Il 16 aprile previsto anche il processo con rito abbreviato per l'unico coinvolto che ha scelto questa strada - facebook.com facebook ZVEREV SUPERA L'INSIDIOSO FONSECA Grandissima prova del giovane Fonseca che però, dopo circa due ore e mezza di battaglia, viene sconfitto dal numero 3 del mondo Sascha Zverev, che raggiunge così le semifinali del Masters di Montecarlo dop x.com