Protesta degli avvocati

Gli avvocati di Terni hanno manifestato il loro dissenso contro la possibile chiusura del tribunale locale, proposta dall’Associazione nazionale magistrati. La decisione ha suscitato reazioni tra i professionisti giuridici, che hanno espresso ufficialmente il loro disappunto. La questione riguarda il futuro della sede giudiziaria e le ripercussioni sulla tutela legale nel territorio. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla riorganizzazione dei tribunali.

TERNI L’ Ordine degli avvocati di Terni contro la chiusura del locale Tribunale prevista dalla proposta dell’ Associazione nazionale magistrati, da noi riportata nei giorni scorsi. Il Consiglio dell’Ordine forense comunica "di aver appreso da alcuni organi di stampa che l’Associazione nazionale magistrati (Anm) avrebbe presentato al Governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli Uffici Giudiziari, proposta che contemplerebbe anche la soppressione del Tribunale di Terni". In Umbria stessa sorte toccherebbe a quello di Spoleto. Il Consiglio degli avvocati "esprime profonda preoccupazione per il contenuto di tale ipotesi, che, se confermata, determinerebbe conseguenze estremamente gravi per l’intero sistema della giustizia umbra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protesta degli avvocati "Le nuove frontiere degli illeciti tributari", il convegno promosso dall'Ordine degli avvocati di AvellinoL’Ordine degli Avvocati di Avellino organizza l’evento “Le nuove frontiere degli il leciti tributari”, che si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 16... "Scandalo" degli utili Amiu, gli avvocati degli esposti tornano alla carica: “Soldi dei foggiani bruciati in tasse”“Foggia deve riprendere il governo del proprio servizio di igiene urbana, nell'interesse esclusivo dei propri cittadini”. Protest is patriotic. Temi più discussi: Protesta degli avvocati; La protesta. Sciopero degli operai nel cantiere del tribunale: Tre mesi non pagati; Cospito ammesso come testimone al processo contro sei anarchici; Giudice di pace, è caos. Protesta degli avvocatiTERNI L’Ordine degli avvocati di Terni contro la chiusura del locale Tribunale prevista dalla proposta dell’Associazione nazionale magistrati, da ... lanazione.it Alberto Stasi in aula, la protesta degli avvocati dei Poggi e di Venditti (ma non di Sempio): «Non può». Ma la gip non lo allontana: «È un suo diritto»Domenico Aiello, difensore di Venditti, ha detto: «Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione, sarei curioso di capire se sia ... corriereadriatico.it PORTO Incontro in prefettura per i problemi del porto: "congelata" la protesta della marineria, ma resta lo stato di agitazione I temi su cui la filiera chiede risposte - facebook.com facebook Emergenza abitativa, protesta a Trento di due famiglie sotto sfratto x.com