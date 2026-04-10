Prossimo turno Serie A 2025 2026 | tutte le partite e dove vederle

La 32ª giornata della Serie A 20252026 si svolgerà dal 10 al 13 aprile, con partite distribuite tra venerdì e lunedì. Sono in programma incontri che coinvolgono le squadre in testa alla classifica, oltre a quelle che cercano di evitare la retrocessione. La manifestazione si svolge in un periodo di grande attenzione, con molte sfide trasmesse in diretta televisiva e in streaming su diverse piattaforme.

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