Pronostico Torino-Verona | la vittoria che sigilla la salvezza

Sabato alle 15:00 si disputa la partita tra Torino e Verona, penultima giornata di campionato di Serie A. La gara si svolge allo stadio di Torino e viene trasmessa in diretta TV e streaming. Si conoscono le probabili formazioni, mentre le statistiche e le notizie delle due squadre sono disponibili per analizzare l'incontro. La sfida potrebbe avere un ruolo decisivo in vista della salvezza di entrambe le squadre.

Torino-Verona è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In quest’ultimo scorcio di campionato non sono previsti particolari sussulti nei percorsi di Torino e Verona. I granata sono ormai salvi dopo gli ultimi risultati: Roberto D’Aversa, subentrato a Marco Baroni a inizio marzo, ha portato quella tranquillità che serviva come il pane e dal suo arrivo il Torino ha ottenuto tre vittorie in cinque partite, evitando di venire risucchiato nella bagarre retrocessione. Nel turno di Pasquetta un gol dello scozzese Adams ha regolato il fanalino di coda Pisa (0-1), permettendo ai granata di tornare ad esultare in trasferta (non accadeva da gennaio) e di portarsi a +9 sulla terzultima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Torino-Verona: la vittoria che sigilla la salvezza Torino-Parma, D'Aversa a caccia della vittoria-salvezza: il pronosticoLa 29ª giornata del campionato di Serie A si apre con uno scontro che vale tanto: il nuovo tecnico granata cerca il bis in casa La 29ª giornata di... Torino-Verona, D'Aversa va a caccia della terza vittoria di fila in casa: il pronosticoLa squadra granata, dopo il successo conquistato a Pisa, riceve l'altra squadra che occupa il fondo della classifica: l'occasione è buona per... Temi più discussi: Pronostico Torino-Verona | Serie A 2025/26; Torino-Verona: pronostico, anteprima e probabili formazioni; Pronostici Torino-Hellas Verona: Statistiche, Dove in TV 11.04.2026 Serie A; Torino vs Hellas Verona Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Serie A 11-04-2026. Torino-Verona: pronostico, anteprima e probabili formazioniSabato allo Stadio Olimpico Grande Torino si affrontano due delle difese più perforate della Serie A nella 32ª giornata di campionato. Il Verona, penultimo in classifica, ha bisogno di un risultato po ... calciodangolo.com Torino-Verona: granata favoriti contro un Verona in crisi neraTorino-Verona sabato 11 aprile 2026 ore 15:00 al Grande Torino. Probabili formazioni, dove vederla in TV, analisi tattica e pronostico della 32ª giornata ... lifestyleblog.it Milan-Torino, 30ª giornata di Serie A: il pronostico di DAZN - facebook.com facebook