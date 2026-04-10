Pronostico Liverpool-Fulham | solo alla Premier

La partita tra Liverpool e Fulham si svolgerà sabato, nell’ambito della trentaduesima giornata di Premier League. Si tratta di un incontro che vede le due squadre affrontarsi in un match di campionato, con la sfida che si svolgerà nel pomeriggio. La partita si disputerà in Inghilterra, in uno stadio di proprietà del Liverpool. Entrambe le formazioni si presentano con obiettivi diversi in questa fase del torneo.

Liverpool-Fulham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Non ha altri pensieri il Liverpool, in questo momento, se non rimanere per ora al quinto posto insidiato al Chelsea che potrebbe valere l’accesso alla prossima Champions League. La sconfitta contro il PSG nella massima competizione europea è una sentenza: complicato, se non impossibile, rimontare. Un ragionamento questo che Slot avrà fatto insieme ai suoi collaboratori. Meglio non rischiare di non centrare nemmeno la qualificazione europea per il prossimo anno. Il Fulham è un cliente scomodo –... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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