Pronostico Burnley-Brighton | sconfitta choc e addio Premier

Sabato si disputa la partita tra Burnley e Brighton, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. Il Burnley arriva dopo quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare, situazione che ha compromesso le sue chance di restare in massima serie. La squadra ospite, invece, cerca punti fondamentali. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con le probabili formazioni annunciate prima del calcio d’inizio.

Burnley-Brighton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei partite hanno definitivamente affossato le possibilità del Burnley di rimanere in Premier League. Per la retrocessione manca solamente l’aritmetica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una stagione maledetta per i padroni di casa che si stanno già preparando ad affrontare la Championship il prossimo anno. Mentre il Brighton, vedendo la classifica, e vedendo questo turno che mette in palio dei punti pesantissimi anche per via di alcuni scontri diretti infuocati, pensa ancora alla possibilità di prendersi una zona europea impronosticabile fino a pochissimo tempo fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Burnley-Brighton: sconfitta choc e addio Premier Pronostico Brighton-Nottingham Forest: sì Europa, no PremierBrighton-Nottingham Forest è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,... FA Cup: Aston Villa, Brighton e Burnley eliminate, agli ottavi sarà Newcastle-CityBirmingham (Gran Bretagna) 16 febbraio 2026 - Si entra nella fase finale di questa FA Cup, si restringe a sedici il numero di squadre in corsa per il... Argomenti più discussi: Burnley vs Brighton & Hove Albion Pronostico: Anteprima e Analisi | Premier League 11-04-2026; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 32ª giornata; Premier League 2025-2026 giornata 32: pronostici, quote, antepost; Pronostico Utrecht - Telstar: 11 Aprile 2026 ?. Pronostico Burnley vs Brighton – 11 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Burnley e Brighton promette equilibrio e intensità. Si gioca il 11 Aprile 2026 alle 16:00 al suggestivo Turf Moor, terreno ... news-sports.it Burnley-Brighton (sabato 11 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/kgZuYw9 #scommesse #pronostici x.com