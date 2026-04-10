Pronostico Brentford-Everton | quattro turni dopo una vittoria pesante

Sabato si terrà la partita tra Brentford ed Everton, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. Le due squadre sono appaiate a quota 46 punti in classifica e cercano di ottenere una vittoria importante per migliorare la loro posizione in vista delle qualificazioni europee. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe arrivano dopo turni caratterizzati da risultati significativi, tra cui una vittoria pesante da parte del Brentford.

Brentford-Everton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Appaiate a quota 46 in classifica, queste due squadre si giocano un posto in Europa per il prossimo anno. Una sfida d’altissima quota che ha regalato molte emozioni nel corso del match d’andata. Il Brentford, un girone fa, riuscì ad avere la meglio e ci sono ottime possibilità per i biancorossi di casa di prendersi di nuovo l’intero malloppo. Anche perché, prima o poi, il trend negativo fatto vedere nel corso delle ultime uscite interne deve finire. Quattro gare senza vittorie, per una squadra come questa, sono troppe per non pensare che non ci possa essere un cambio di marcia nell’immediatezza delle cose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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