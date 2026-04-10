Sabato si affrontano nel match valido per la trentaduesima giornata di Premier League due squadre che attualmente condividono la stessa posizione in classifica, a quota 46 punti. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano di ottenere una vittoria dopo un ultimo turno che le ha viste coinvolte in risultati non decisivi.

Brentford-Everton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Appaiate a quota 46 in classifica, queste due squadre si giocano un posto in Europa per il prossimo anno. Una sfida d’altissima quota che ha regalato molte emozioni nel corso del match d’andata. Il Brentford, un girone fa, riuscì ad avere la meglio e ci sono ottime possibilità per i biancorossi di casa di prendersi di nuovo l’intero malloppo. Anche perché, prima o poi, il trend negativo fatto vedere nel corso delle ultime uscite interne deve finire. Quattro gare senza vittorie, per una squadra come questa, sono troppe per non pensare che non ci possa essere un cambio di marcia nell’immediatezza delle cose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Everton: quattro turni dopo una vittoria pesante

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