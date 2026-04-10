Pronostici Roma-Pisa | marcatore e tiri in porta

Domani si sfidano le squadre di Roma e Pisa in una partita valida per il campionato. Sono attese alcune indicazioni sui possibili marcatori e sui giocatori che tenteranno più volte la porta durante l’incontro. Le statistiche sui tiri in porta e sui marcatori potenziali forniscono un quadro delle tendenze di gioco previste per questa sfida. Le due squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali.

Roma-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori, ecco tutte le dritte Uno degli ultimi treni per provare a ritornare in corsa Champions, la Roma ospita il Pisa nella classica partita da non sbagliare per gli uomini di Gasperini, a quattro lunghezze di distanza dal Como e a tre punti dalla Juve. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Spinti dal calore del proprio pubblico, è verosimile immaginare che i giallorossi possano avere un approccio veemente al match provandone ad indirizzare lo spartito sin dai primi minuti. In ottica marcatore la scelta ricade su Malen: a secco da tre partite, l’olandese vuole riannodare i fili del discorso e caricarsi sulle spalle una squadra riscopertasi piuttosto fragile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Roma-Pisa: marcatore e tiri in porta Pronostici Inter-Pisa: marcatore e tiri in portaInter-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore agli ammoniti, ecco tutte le dritte del match Con l’obiettivo di lanciare un altro importante... Pronostici Verona-Pisa: marcatore e tiri in portaAl Bentegodi, se non uno spartiacque di salvezza, si gioca una fetta importante delle chances di Verona e Pisa di riemergere dai bassifondi della... Temi più discussi: Pronostico Roma-Pisa: analisi, quote e consigli; Pronostici Juventus - Pisa: Una partita senza storia; Roma-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Pisa: pronostico, anteprima e probabili formazioni. Roma-Pisa: pronostico, anteprima e probabili formazioniCon le speranze di un posto nella prossima Champions League appese a un filo, la Roma torna all’Olimpico venerdì sera per ospitare il Pisa, già con un piede in Serie B. Tre sconfitte nelle ultime quat ... calciodangolo.com Pronostici Serie A, una combo per Roma-PisaA un certo punto della stagione sembrava proprio che la Roma potesse non solo puntare a un posto Champions (che è ancora alla sua portata) ma, addirittura, anche a qualcosa di più visto che se la gioc ... corrieredellosport.it Dopo la brutta sconfitta con l’Inter la Roma trova il Pisa in casa. Un match da vincere per forza se si vuole credere ancora nella Champions. Per altre statistiche vai all’approfondimento a questo link https://www.sitiscommesse.com/pronostici/calcio/serie-a/roma - facebook.com facebook