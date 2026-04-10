Prolungamento asse del Poggino nessuna osservazione | il progetto approda in Regione
Il progetto per il prolungamento dell’asse del Poggino non ha ricevuto osservazioni durante la fase di analisi e ora si prepara a essere presentato alla Regione. Dopo aver superato le verifiche preliminari, il documento passa alla fase successiva, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione regionale. La proposta riguarda l’estensione dell’asse stradale, senza che siano state sollevate contestazioni o richieste di modifiche fino a questo momento.
Il progetto del prolungamento dell'asse del Poggino lascia le stanze di palazzo dei Priori ed è pronto ad approdare in Regione. Questa mattina, 10 aprile, la commissione urbanistica ha approvato all'unanimità la relazione del Rup, il responsabile unico del procedimento, che ufficializza l'assenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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