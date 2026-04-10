Proiettili senza licenza la Cassazione non fa sconti | condannato e multato

Un uomo di 34 anni proveniente dall'Umbria è stato condannato in via definitiva per aver detenuto proiettili senza averli denunciati. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha anche stabilito una multa. La vicenda riguarda la detenzione di munizioni non autorizzate e non dichiarate alle autorità competenti. La decisione rappresenta un esempio di come la legge venga applicata senza sconti in casi di possesso illecito di munizioni.