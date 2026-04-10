Proiettili senza licenza la Cassazione non fa sconti | condannato e multato
Un uomo di 34 anni proveniente dall'Umbria è stato condannato in via definitiva per aver detenuto proiettili senza averli denunciati. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha anche stabilito una multa. La vicenda riguarda la detenzione di munizioni non autorizzate e non dichiarate alle autorità competenti. La decisione rappresenta un esempio di come la legge venga applicata senza sconti in casi di possesso illecito di munizioni.
Un umbro di trentaquattro anni è stato condannato in via definitiva per possesso di proiettili non denunciati. La Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha condannato l’uomo al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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