Progetto Montagna al via da Pavullo la prima paziente collegata da casa con lo specialista endocrinologo

È stato avviato il Progetto Salute della Montagna, con l'obiettivo di integrare servizi di telemedicina nelle aree remote. Nei giorni scorsi, una paziente di 58 anni residente a Pavullo si è collegata da casa con uno specialista endocrinologo per una televisita. Questa iniziativa rappresenta la prima sessione di telemedicina prevista dal progetto, che mira a migliorare l'accesso alle cure nelle zone montane.

Hanno preso il via le azioni di sviluppo della telemedicina previste dal Progetto Salute della Montagna: è stata eseguita nei giorni scorsi la prima televisita endocrinologica, con una paziente di 58 anni residente a Pavullo, che si è collegata direttamente da casa con gli specialisti della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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