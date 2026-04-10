Prof accoltellata il legale | Fa fatica a parlare e deglutire l' aggressore voleva sgozzarla vuole tornare presto a scuola
Una docente è stata accoltellata in un episodio avvenuto di recente. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata a seguito delle ferite, la donna presenta ancora difficoltà nel parlare e nel deglutire. Secondo il suo legale, l’aggressore avrebbe tentato di sgozzarla e lei desidera tornare presto in classe. La situazione rimane sotto osservazione, anche se non è più in pericolo di vita.
Sebbene sia stata dimessa dall’ospedale e non sia più in pericolo di vita, la donna continua a portare conseguenze importanti dell’aggressione subita. Il suo stato di salute resta complesso ha spiegato l'avvocato Angelo Lino Murtas Restano gravi le condizioni di Chiara Mocchi, la professoress. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Prof accoltellata, il legale: "Fa ancora fatica a deglutire e parlare ma ha voglia di tornare presto a scuola"Restano serie le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese ferita lo scorso 25 marzo a Bergamo.
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PODCAST | Lettera. Cosa hanno (forse) in comune la lettera della prof. accoltellata a Trescore, quella di Daniela Santanché e quella lasciata su una lavagna dai carabinieri in una scuola di Camporotondo (di Massimo Sebastiani) #ANSA https://open.spotify. - facebook.com facebook