Prof accoltellata il legale | Fa fatica a parlare e deglutire l' aggressore voleva sgozzarla vuole tornare presto a scuola

Una docente è stata accoltellata in un episodio avvenuto di recente. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata a seguito delle ferite, la donna presenta ancora difficoltà nel parlare e nel deglutire. Secondo il suo legale, l’aggressore avrebbe tentato di sgozzarla e lei desidera tornare presto in classe. La situazione rimane sotto osservazione, anche se non è più in pericolo di vita.