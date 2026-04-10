Processo Hidden Garden cittadini saranno parte civile | potranno chiedere risarcimenti al posto del Comune di Milano

Nel processo relativo al progetto Hidden Garden di piazza Aspromonte a Milano, 24 cittadini hanno deciso di costituirsi parte civile e presentare richieste di risarcimento danni. Si tratta di un procedimento giudiziario che coinvolge accuse di abuso edilizio. I cittadini coinvolti agiscono in rappresentanza di interessi collettivi e intendono ottenere un risarcimento al posto del Comune di Milano.

Saranno 24 cittadini a chiedere risarcimenti danni nel processo per abuso edilizio a carico del progetto Hidden Garden di piazza Aspromonte a Milano. Il Comune viene così sostituito per "inerzia", ma potrà aderire all'azione popolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Urbanistica a Milano, il precedente al processo Aspromonte che inguaia Palazzo Marino: i cittadini parte civile al posto del ComuneUna rivoluzione forse no, ma sicuramente un precedente destinato a pesare non poco in tutti i procedimenti futuri dell’urbanistica milanese (e a... Hidden garden, decisione pilota: “Inerzia di Palazzo Marino. I cittadini saranno parti civili”Milano, 10 aprile 2026 – “L’inerzia processuale del Comune”, che non si è costituito parte civile per una precisa scelta, “legittima il cittadino... Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent Temi più discussi: Urbanistica, processo per il palazzo Hidden Garden: cittadini ammessi come parti civili; Urbanistica a Milano, accolta la richiesta di un gruppo di cittadini di costituirsi parte civile: Un precedente importante; Inchiesta Urbanistica: i cittadini si sostituiscono al Comune e diventano parte civile; Piazza Aspromonte, la torre di 27 metri costruita nel cortile: cittadini parte civile, ammessa la rara azione popolare al posto del Comune. Urbanistica, processo per il palazzo Hidden Garden: cittadini ammessi come parti civiliNon solo i residenti della zona, anche un gruppo di cittadini sono stati ammessi: hanno fatto richiesta per sostituirsi al Comune che ... milanotoday.it Hidden garden, decisione pilota: Inerzia di Palazzo Marino. I cittadini saranno parti civiliPotranno chiedere i danni al posto dell’ente nell’udienza preliminare sul palazzo in piazza Aspromonte. Ok alla costituzione dei vicini, bocciata l’istanza degli acquirenti. Violazioni contrattuali d ... ilgiorno.it Avviato un processo partecipativo che coinvolge operatori sanitari, cittadini, famiglie e piccoli pazienti: tutti potranno inviare i propri suggerimenti, disegni e progetti scrivendo su una piattaforma dedicata https://bit.ly/meyersostenibile26 - facebook.com facebook