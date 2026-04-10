Processo Hidden Garden cittadini saranno parte civile | potranno chiedere risarcimenti al posto del Comune di Milano

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo relativo al progetto Hidden Garden di piazza Aspromonte a Milano, 24 cittadini hanno deciso di costituirsi parte civile e presentare richieste di risarcimento danni. Si tratta di un procedimento giudiziario che coinvolge accuse di abuso edilizio. I cittadini coinvolti agiscono in rappresentanza di interessi collettivi e intendono ottenere un risarcimento al posto del Comune di Milano.

Saranno 24 cittadini a chiedere risarcimenti danni nel processo per abuso edilizio a carico del progetto Hidden Garden di piazza Aspromonte a Milano. Il Comune viene così sostituito per "inerzia", ma potrà aderire all'azione popolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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